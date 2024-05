Samsung ritocca l’interfaccia dell’app Galaxy Enhance-X

Samsung completa la progettazione del primo chip Exynos a 3nm - Samsung completa la progettazione del primo chip Exynos a 3nm - Samsung è pronta a dare il via alla produzione di massa del primo SoC Exynos a 3nm che potremmo ritrovare all'interno di galaxy S25 in arrivo a inizio 2025. Realizzato da Samsung Foundry con processo ...

Samsung Galaxy S24 5G AI is available at Rs 15,711; check bank offer and exchange deal - Samsung galaxy S24 5G AI is available at Rs 15,711; check bank offer and exchange deal - Samsung galaxy S24 5G AI is available on Amazon for Rs 15,711 with bank offers and exchange deals. Customers can save on this advanced device through ...

Samsung dirà addio alle GPU AMD per i SoC Exynos Attesa per il 2026 una GPU fatta in casa - Samsung dirà addio alle GPU AMD per i SoC Exynos Attesa per il 2026 una GPU fatta in casa - Secondo un leaker, il rapporto tra Samsung e AMD è destinato a durare solo un'altra generazione di SoC Exynos: nel 2026 dovrebbe debuttare un SoC con GPU progettata internamente dalla casa sudcoreana.