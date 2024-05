Salerno - Villani M5S | Competenz - determinazione e visione per un’Europa al servizio della comunità locale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“In vista delle imminenti elezioni europee dell’8 e 9 giugno, il Movimento 5 Stelle in provincia disi prepara a presentare i suoi candidati per rappresentare con vigore egli interessi. Ad affiancare Felicia Gaudiano ci sarà il Prof. Maurizio Sibilio, Ordinario di Pedagogia e Prorettore dell’Università diche è stato scelto direttamente dal Presidente Giuseppe Conte per figurare nel listinocircoscrizione Sud. La suaa accademica e la sua profonda conoscenza del territorio saranno un valore aggiunto nella promozione degli interessi del nostro territorio a livello europeo. Insieme a lui, la già Senatrice Felicia Gaudiano, figura di riferimento nel panorama ...