Salerno - l’Arcidiocesi organizza Sulle tracce degli armeni

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 8 maggio 2024) L’Ufficio Cultura e Arte deldi-Campagna-Acerno, in collaborazione con la Fondazione Alfano I, hato “L’antica iscrizione del Duomo die in Italia”, iniziativa volta a valorizzare l’incisione in lingua armena che si trova sullo stipite sinistro della porta centrale della Cattedrale di. L’appuntamento è per sabato 25 maggio 2024, presso il Portico del Duomo, alle ore 11:30. Per l’occasione, sarà presentato l’opuscolo bilingue che racconta e descrive il significato dell’iscrizione lasciata da un pellegrino armeno giunto aper venerare le Reliquie di San Matteo Apostolo. In programma, inoltre, l’inaugurazione di ...