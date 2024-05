Roger Waters | 40 anni fa il primo album solista Bello e sottovalutato

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 8 maggio 2024) The Final Cut è stato l'atto conclusivo dei Pink Floyd di David Gilmour eUn disco poco apprezzato dal pubblico e recensito con sufficienza dalla critica. In realtà si tratta di uno deglimigliori che i Pink Floyd abbiano mai inciso. Un capolavoro poco compreso e forse troppo poco ascoltato. Paradossalmente la stessa sorte è toccata aldiuscito nel 1984. The Pros And Cons Of Hitch Hiking è unsplendido, intensissimo e vibrante. La storia intorno a cui ruota il concept, immaginato daprima dell'uscita di The Wall, è quella di un uomo in crisi di mezza età. Una crisi che diventa un percorso onirico durante il ...