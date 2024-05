Rientra da un viaggio infettato dal virus dengue | ecco i sintomi - disinfestazione straordinaria

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Aumenta in queste ore la preoccupazione per i casi diin Italia. A Ferrara è stata messa in atto unaper un caso di infezione, che riguarda una persona residente in città di rientro da unin un'area a rischio e che è in buone condizioni. A...

Dengue in Italia, disinfestazione straordinaria a Ferrara per un caso di infezione - Dengue in Italia, disinfestazione straordinaria a Ferrara per un caso di infezione - Leggi su Sky TG24 l'articolo Dengue in Italia, disinfestazione straordinaria a Ferrara per un caso di infezione ...

Torna da un viaggio ed è affetto da Dengue. Scatta il protocollo Ausl: "Nessun allarme" - Torna da un viaggio ed è affetto da Dengue. Scatta il protocollo Ausl: "Nessun allarme" - Dengue, che riguarda una persona residente in città, di rientro da un viaggio in area a rischio e che è in buone ... le misure di controllo necessarie a impedire la trasmissione del virus dalla ...

Dengue a Ferrara, via alle disinfestazioni. “Tenete gli animali in casa e non stendete la biancheria” - Dengue a Ferrara, via alle disinfestazioni. “Tenete gli animali in casa e non stendete la biancheria” - Un caso importato da uno dei Paesi in cui è in corso l’epidemia del virus. Trattamenti speciali nel raggio di cento metri dalla sua casa ...