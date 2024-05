Ricercato - trovato dalla Polizia a fare furti | 24anne in carcere

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPoliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lauro, nel tardo pomeriggio di ieri, nel corso di uno specifico servizio finalizzato al contrasto deiin abitazione, bloccava in quel centro cittadino un’autovettura Volkswagen Passat che si aggirava consospetto nei pressi della zona residenziale del paese e con a bordo due cittadini rumeni privi di documenti identificativi. Pertanto il veicolo veniva sottoposto ad immediata perquisizione che sortiva esito positivo in quanto, occultati sotto il sedile lato passeggero, venivano rinvenuti oggetti atti allo scasso ed un coltello a farfalla. I due giovani venivano quindi accompagnati presso gli uffici del Commissariato e a loro carico si riscontravano numerosi alias e pregiudizi diperin abitazione. In particolare, a ...

