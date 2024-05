Redfall - il team di sviluppo era al lavoro sulla modalità offline prima della chiusura

Xbox’s Perfect Dark reboot still in ‘very rough state’ claims insider - Xbox’s Perfect Dark reboot still in ‘very rough state’ claims insider - I have some crazy stories about the development of that game I have not put in print out of respect for a team really trying hard to push a ... particularly on redfall and its management of Halo and ...

Xbox mai così in crisi, ma le bugie e la poca chiarezza portano a questo - Xbox mai così in crisi, ma le bugie e la poca chiarezza portano a questo - La divisione Xbox è in una evidente crisi, non tanto economica, quanto di branding e fidelizzazione. Anche i fan più accaniti si stanno allontanando ...

Microsoft: nuovi licenziamenti di massa - Microsoft: nuovi licenziamenti di massa - Microsoft ha deciso di chiudere il dipartimento di Austin di Arkane Studios, facendo di conseguenza perdere il posto di lavoro a moltissime persone.