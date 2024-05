Quote Europei calcio - Spalletti fa la spesa in casa dell’Inter

(Di mercoledì 8 maggio 2024) (Adnkronos) – La Serie A si avvia a concludere il suo percorso stagionale e, di conseguenza, sta crescendo, giorno dopo giorno, l’attesa per i prossimi. L’Italia torna in Germania, da campione in carica, per tornare a Berlino a distanza di 18 anni dal trionfo Mondiale. Luciano, il giorno dopo la conclusione del massimo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel ...

Dieci minuti d’auto separano il campo italiano della Juventina, squadra Gorizia na che gioca nel campionato di Eccellenza italiana, da quello del ND Gorica, che invece milita nella Serie B slovena. Quando entrambe le formazioni giocano in ...

Usare i bandi per recuperare denaro e sviluppare il turismo culturale: Bongiorno presenta la candidatura a sindaco - Usare i bandi per recuperare denaro e sviluppare il turismo culturale: Bongiorno presenta la candidatura a sindaco - Le passate amministrazioni non hanno utilizzato i fondi che provengono dai bandi regionali, nazionali ed europei. È solo un esempio ... "Non staremo seduti su quella sedia, ma ci sposteremo ogni ...

PREMIERATO, SCHLEIN: - PREMIERATO, SCHLEIN: - "Questa assemblea straordinaria risponde a un'accelerazione che stiamo vedendo e che vi chiedo insieme di fermare: un'accelerazione dettata dalle ragioni più sbagliate, perché evidentemente è un'accel ...

Migranti, Enac blocca voli Ong. Sea Watch: "Non ci fermeremo" - Migranti, Enac blocca voli Ong. Sea Watch: "Non ci fermeremo" - La portavoce di Sea Watch, Giorgia Linardi, parla di "uno strumento di pura propaganda elettorale in vista delle elezioni europee e che arriva, non a caso, nello stesso giorno della visita di Meloni ...