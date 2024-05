Questo è il secondo panino più buono del pianeta

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ok, ilmigliore al mondo è il Mie Goreng toastie di Dutch Smuggler, a Sindney, a base di noodles, uovo fritto, scalogno, groviera e mozzarella. Ma a ruota segue quello, italianissimo, di Pescaria. Ebbene sì, la sua michetta artigianale morbida farcita con tartare di tonno, stracciatella di Artigiana, pomodoro fresco, olio al cappero e pesto al basilico ha conquistato gli esperti della prestigiosa rivista britannica di viaggi Time Out, che l'hanno descritta così: «Guarda, nessuno nega che i sandos con il pesce fritto siano una cosa meravigliosa, maenormea base di crudo alza davvero la posta. Ricco di 100 grammi di pregiata tartare di tonno rosso rubino, ottiene punti bonus perché viene servito in riva al mare nella città costiera di Polignano a Mare, in Italia. Questa non è solo una poke bowl infilata nel pane: ...

ma questo enorme panino a base di crudo alza davvero la posta. Ricco di 100 grammi di pregiata tartare di tonno rosso rubino, ottiene punti bonus perché viene servito in riva al mare nella città

