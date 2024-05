Questa foto di Rihanna al Met Gala è stata creata con intelligenza artificiale

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il 7 maggio 2024 èpubblicata su X ladiin posa su un red carpet, circondata dagrafi, con indosso un lungo e voluminoso abito bianco decorato con dei motivi che inneggiano alla natura. La didascalia dell’immagine recita: «Signore e signori, abbiamo la regina di quest’anno! In un mare di banalità la divina #ha mostrato a tutti come si segue un #dresscode #Met». Secondo chi ha condiviso la, dunque, la cantante barbadiana avrebbe partecipato all’edizione 2024 del Met, evento di beneficenza che si tiene ogni anno dal 1948 a favore del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art (MET) di New York. Di solito si tiene il primo lunedì di maggio e coincide con l’apertura della mostra annuale ...

