Premierato - Meloni | Non indebolisce il Parlament - ma il trasformismo

(Di mercoledì 8 maggio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 08 maggio 2024 "Si dice che la riforma indebolirebbe le Camere. In realtà ilnonle Camere, bensì il. E' il trasfromismo che indebolito le Camere e le istituzioni. Se siilsi rafforza ilo e le sue funzioni" lo ha detto la premier, intervenendo all'evento 'La Costituzione di tutti - Dialogo sul', che si è tenuto nella Sala della Regina alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

