Premierato | Fontana - dibattito senza paralizzare Camere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) "Dato il mio ruolo istituzionale, non entro nel merito della riforma attualmente in discussione. Ma ribadisco la necessità di ricercare il più ampio consenso delle forze politiche affinché il disegno di legge di revisione costituzionale possa essere votato dal maggior numero di parlamentari possibile". Così il presidente della Camera Lorenzoaprendo il convegno "La Costituzione di tutti. Dialogo sul", a Montecitorio: "Occorre recuperare lo spirito e l'approccio dei Padri costituenti, assicurando tempi adeguati ale all'approfondimento di un tema cruciale per il futuro del Paese. Che non significai lavori del Parlamento, ma favorire un confronto e una discussione proficua per mantenere la nostra Costituzione al passo con i tempi". "Il tema delle riforme costituzionali è dibattuto ...