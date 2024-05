Prato - con EUforia due giorni di eventi per la Festa d' Europa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 8 maggio 2024), 8 maggio 2024 - In occasione dellad’del 9 maggio, Officina Giovani organizza per le giornate di venerdì 10 e sabato 11 maggio il festival– fai sentire la tua voce, dedicato alla promozione della partecipazione alle elezioni europee, alle opportunità di mobilità per i giovani e all’espressione artistica giovanile. Sono previste due giornate die iniziative multidisciplinari con laboratori, attività dedicate all', giochi in scatola e di ruolo, concerti e live painting. Tutte le attività sono ad ingresso libero. Il 10 maggio, dalle 17, è in programma l'evento di restituzione dell'attività del PCTO portato avanti dai ragazzi Dagomari e del progetto EU 2024 di Eurodesk, "Gioca con l'". Ci saranno una serie di giochi e ...