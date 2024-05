Podesta incontra l’inviato cinese per il clima in mezzo a profonde tensioni economiche

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il delicato equilibrio tra cambiamentotico etra Stati Uniti e Cina Nell’incontro tra gli Stati Uniti e la Cina sulla questionetica, emergono lelegate agli interessi economici. Obiettivi contrastanti e sfide nella transizione energetica La sfida principale è bilanciare la riduzione delle emissioni con la promozione dei prodotti nazionali, non cinesi, essenziali per l’energia pulita. Il confronto trae il suo omologoJohne Liu Zhenmin si incontreranno per discutere delle strategie per affrontare lecommerciali e le sfidetiche.commerciali nel settore delle energie rinnovabili Le esportazioni cinesi di L'articolo ...