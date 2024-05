Pm Genova indaga su uno degli appalti per la diga

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La Procura distando su unoper la realizzazione della nuovaforanea del porto, uno dei dieci progetti strategici finanziato sia con gli stanziamenti del fondo complementare nazionale sia con i soldi del Pnrr e sul quale i pm dell'ufficio di Torino della Procura Europea hanno aperto tempo fa una inchiesta. L'indagine genovese, affidata al pm Walter Cotugno, potrebbe però allargarsi per via delle intercettazioni emerse nell'inchiesta sul 'sistema Toti', il governatore della Liguria agli arresti domiciliari da ieri. Inquirenti e investigatori, infatti, hanno intenzione di approfondire quei dialoghi sulla maxi opera, su cui ha acceso i fari anche l'Anac.

