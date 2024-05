Pistoia, parte il progetto per migliorare la raccolta differenziata al mercato - pistoia, parte il progetto per migliorare la raccolta differenziata al mercato - Firmato il protocollo d’intesa fra Alia Multiutility, Comune e associazioni degli ambulanti. Ecomercato ha anche l’obiettivo di migliorare il decoro del centro e velocizzare le operazioni di pulizia ...

Differenziata a Pistoia: protocollo d’intesa fra Alia, Comune e ambulanti - Differenziata a pistoia: protocollo d’intesa fra Alia, Comune e ambulanti - Aumentare la qualità e la quantità della raccolta differenziata effettuata nel corso del mercato settimanale, migliorando il decoro delle aree coinvolte e ...

Pistoia, i playoff caricano Brienza: "Daremo tutto per i nostri tifosi" - pistoia, i playoff caricano Brienza: "Daremo tutto per i nostri tifosi" - Intervistato dal "Corriere dello Sport", Nicola Brienza ha parlato della sfida contro la Germani Brescia valevole per i quarti di finale dei playoff scudetto di LBA Serie A: "Sono da ieri tra palestra ...