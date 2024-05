(Di mercoledì 8 maggio 2024) Paulae Stefanosstati assieme per un anno, ora si. La tennista spagnola a Roma ha parlato della rottura e ha spiegatosilei e il giocatore greco.

Come tutti ormai sanno, dopo l’ennesima separazione da Stefano De Martino, Belen Rodriguez è stata fotografata con Elio Lorenzoni e successivamente ha reso ufficiale la loro relazione in televisione. Tuttavia, dopo soli sei mesi d’amore, la storia ...

Perché Badosa e Tsitsipas si sono lasciati: “Era la persona giusta, ma nel momento sbagliato” - Perché Badosa e Tsitsipas si sono lasciati: “Era la persona giusta, ma nel momento sbagliato” - Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas per un annetto scarso sono stati la coppia più bella e nota del tennis. Due giocatori di alto livello insieme anche nella vita privata, è accaduto già, ma non è qualc ...

Puppy yoga: cos’è e perché è stato vietato in Italia - Puppy yoga: cos’è e perché è stato vietato in Italia - Il puppy yoga associa la pratica con la presenza di cuccioli di cane nella sala. Da anni controverso, in Italia è stato vietato dal ministero della Salute.

Chicago Fire: Eamonn Walker lascia il cast regolare dopo 12 stagioni - Chicago Fire: Eamonn Walker lascia il cast regolare dopo 12 stagioni - L'attore si allontanerà dalla Caserma 51 nell'ultimo episodio della dodicesima stagione. Dalla prossima, tredicesima stagione, Eamonn Walker non sarà più un volto regolare di Chicago Fire. La notizia ...