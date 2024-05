(Di mercoledì 8 maggio 2024) Presentazione del Manifesto contro laRoma, 8 maggio 2024 - Un Manifesto per la sovranità e i diritti dei popoli come strumento perla. Questa mattina l'illustrazione del progetto alla presenza dei presentatori del Manifesto, lo storico Franco Cardini, l’analista Stefano Orsi, il biologo Enzo Pennetta e il filosofo Andrea Zhok tutti

Un Manifesto per la sovranità e i diritti dei popoli come strumento per fermare la guerra . Questa mattina l'illustrazione del progetto alla presenza dei presentatori del Manifesto , lo storico Franco Cardini, l'analista Stefano Orsi, il biologo Enzo ...

Per fermare la guerra bisogna andare oltre i vecchi schieramenti politici - Per fermare la guerra bisogna andare oltre i vecchi schieramenti politici - Roma, 8 maggio 2024 - Un manifesto per la sovranità e i diritti dei popoli come strumento per fermare la guerra. Questa mattina l'illustrazione del progetto alla presenza dei presentatori del ...

Pace: Rizzo, ‘sia la strategia contro la sudditanza Italia ad Ue e Nato' - Pace: Rizzo, ‘sia la strategia contro la sudditanza Italia ad Ue e Nato' - Roma, 8 mag. (Adnkronos) - “Il tema è quello dell’usare la parola pace non in termini contingenti, non per fare una lista elettorale, ma per avere una strategia che costruisca nel nostro paese l’ipote ...

Il veliero, lo yacht e il barchino - Il veliero, lo yacht e il barchino - Ma non molla. «I Minatori dello Shakhtar sono questo», dice Yuri Svyridov, il direttore sportivo. Ancor di più in guerra, quando la guerra t’ha segato le gambe. I nuovi «Minatori» – lo storico ...