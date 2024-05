Palermo - aria di rivoluzione | dal ds all’allenator - l’accoppiata che fa sognare i tifosi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Sono in corso valutazioni sul futuro delcalcio dopo il rendimento molto altalenante in stagione e in attesa degli scontri playoff per la promozione in Serie A. Il rendimento del club rosanero è stato dai “quattro volti”: ottimo in avvio, un evidente calo tra novembre e dicembre, una striscia importante di risultati tra gennaio e febbraio e infine il percorso disastroso delle ultime giornate. Ilè già sicuro della qualificazione ai prossimi playoff e attende di conoscere l’avversario del primo turno tra Sampdoria, Brescia o Catanzaro. L’obiettivo della squadra di Mignani è chiaro: vincere in trasferta negli ultimi 90 minuti contro il Sudirol, confermare la 6ª posizione in classifica e giocare in casa il primo turno dei playoff contro una tra Sampdoria e Brescia. Foto di Mike Palazzotto / AnsaIl futuro del: ...