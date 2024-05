Pal Zileri tra classicità e innovazione

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il brand Palnasce nel 1970 a Quinto Vicentino in provincia di Vicenza per mano di Gianfranco Barizza e Aronne Miola fondatori della Forall Confezioni, inizialmente questa azienda si specializza nella produzione di abiti su misura per uomo, focalizzando tutto la propria esperienza sulla qualità artigianale e sui tessuti pregiati, precisione e attenzione al dettaglio hanno reso questo marchio una vera eccellenza italiana, attirando rapidamente l’attenzione di buyer e consumatoti finali, portando rapidamente il marchio alla scelta di aprire numerosi negozi monomarca. Furono gli anni ’80 a dare una svolta all’azienda che iniziò ad ampliare la propria offerta introducendo nel proprio catalogo una linea di pret-à- porter che ebbe immediatamente un larghissimo consenso sul mercato, negli anni ’90 e 2000 Palcontinua la propria inarrestabile ...