Otto e Mezzo? Perché Mentana ha sforato | Fiorello sgancia la bomba su La7

Mentana-Gruber - arriva la risposta de La7. Il commento del giornalista è secco. La sintesi di Fiorello L’ultimatum di un Mentana furioso “Vi do 24 ore”, dopo il clamoroso scontro con Lilli Gruber per lo sforamento del suo tg, fa uscire allo scoperto i vertici de La7. Ecco cosa si legge in una nota dell’emittente di Urbano Cairo: “La7 sta ...

Fiorello : “Mentana incontinente? Quando fa le maratone - non fa la pipì per 8 ore di fila” Nervi tesi in casa La7 dove la catfight a distanza tra Lilli Gruber e Enrico Mentana. Fatale è stato lo […] Continua a leggere Fiorello: “Mentana incontinente? Quando fa le maratone, non fa la pipì per 8 ore di fila” su Perizona.it