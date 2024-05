Ostia | ubriaco e armato di due mazzette da muratore semina il panico sul bus Atac

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ieri sera, diverse chiamate al 112 hanno segnalato la presenza di un uomo che dava in escandescenze a bordo di un autobusin marcia su via delle Ebridi, a. I Carabinieri della Compagnia disono intervenuti e hanno fermato un cittadino straniero, in evidente stato di agitazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche,di dueda. Ha tentato di opporsi all’identificazione, divincolandosi violentemente e minacciando i Carabinieri che sono riusciti a contenerlo e portarlo in caserma. L’uomo, un 50enne romeno senza fissa dimora, è stato arrestato e questa mattina è stato condotto presso le aule del Tribunale di piazzale Clodio. su Il Corriere della Città.

