Ospedale De’ Liguori - FdI Sannio non ci sta | Da Mastella uso delle istituzioni per campagna elettorale

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Coordinamento provinciale di FdIcommenta con una nota alla stampa la visita del sindaco Clementenella giornata di ieri alla Direttrice Generale dell’San Pio di Benevento. “Il sindaco di Benevento Clemente– si legge nella nota – non può utilizzare i momenti istituzionali per fare. Nella giornata di ieri, infatti,si è recato con una delegazione di sindaci, di diverso colore politico, per rappresentare al Direttore generale del San Pio, dott.ssa Morgante, le istanze del territorio. Ebbene, a margine dell’incontro abbiamo letto sulla stampa che invece è stata fatta la solita, citando addirittura l’autonomia differenziata ...

