Orsato bocciato in Italia ma promosso in Francia | Non è caduto nel tranello di alcuni tuffi in area

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ultima partita in Champions carica di tensione per l’arbitrono Daniele. Ieri sera ha arbitrato Psg-Dortmund, 0-1 per i tedeschi che vale la qualificazione in finale. Al termine della partita,visibilmente emozionato è scoppiato in lacrime. La sua direzione di gara è piaciuta ai francesi dell’Equipe che in pagella lo premiano con un 7. “Non èneldituffatori, molto spesso ha lasciato giocare con lucidità e si è fatto rispettare quando la situazione lo richiedeva. Non è stato richiamato dal VAR nell’occasione del fallo su Dembélé al limite dell’“.da Cesari: c’erano due rigori per il Psg Inperò non sono dello stesso parere dei francesi. A ...

BRUGGE-FIORENTINA, Dove vedere in TV la partita stasera - BRUGGE-FIORENTINA, Dove vedere in TV la partita stasera - Così come accaduto all'andata una settimana fa, Club Brugge-Fiorentina sarà trasmessa in chiaro da TV8 anche oggi. Non solo le emittenti a pagamento DAZN e Sky dunque per seguire ...

CONFERENCE, Ecco quanto si guadagna con la finale - CONFERENCE, Ecco quanto si guadagna con la finale - Una partita che può valere 3 milioni di euro, oltre alla gloria di conquistare un'altra finale. Nei numeri elencati da Calcio & Finanza, il portale spiega che alla fase attuale ...

Orsato e l'ultima in Champions: il direttore di gara non trattiene le lacrime - orsato e l'ultima in Champions: il direttore di gara non trattiene le lacrime - La sfida del Parco dei Principi tra Psg e Borussia Dortmund, che ha visto i tedeschi approdare in finale di Champions League, è stata l'ultima gara europea diretta da Daniele orsato. Ultimo ballo per ...