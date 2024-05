Orchidee in mostra all’Orto Botanico di Roma

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Eleganti, colorate, delicate ma anche resilienti: lesono piante preziose e incantevoli, apprezzate da appassionati ed esperti di tutto il mondo. Sono proprio loro le protagoniste assolute del secondo evento di primavera targato Sens Eventi in collaborazione con Il Museo OrtoUniversità La Sapienza di. Il 18 e 19 maggio, infatti, nel giardino trasteverino alle pendici del Gianicolo, incantevole scrigno di biodiversità situato proprio nel cuore pulsante dellapiù autentica, andrà in scena la quarta edizione di Ortidea, lamercato di fiori, piante eideata da Francescana Maroni.Tra viali alberati, fontane storiche e serre, le principali associazioni italiane di Orchidologia (A.I.O., A.O.C.I. e A.L.O.), insieme ...

