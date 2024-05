(Di mercoledì 8 maggio 2024) Protagonisti del conflitto in Ucraina ipotrebbero subire una ulteriore evoluzione: gli Usa stanno valutando l'invio di velivoli senza pilota muniti di

Nuova frontiera, in arrivo droni armati di mitragliatrice - Ascolta - Nuova frontiera, in arrivo droni armati di mitragliatrice - Ascolta - Protagonisti del conflitto in Ucraina i droni potrebbero subire una ulteriore evoluzione: gli Usa stanno valutando l'invio di velivoli senza pilota muniti di mitragliatrice.

Duello del drone marino con l'elicottero russo: spettacolare "sparatoria" nella baia di Vuzka, video - Duello del drone marino con l'elicottero russo: spettacolare "sparatoria" nella baia di Vuzka, video - Una mitragliatrice russa Ka-29 tenta di distruggere un drone di superficie che ha preso parte ad un attacco notturno Viva Rai2, inizio di puntata difficile per Fiorello: “Questo è inaccettabile” ...

Iraq, nella culla del Califfato: «Qui l’Isis rialza la testa». La minaccia delle cellule silenti - Iraq, nella culla del Califfato: «Qui l’Isis rialza la testa». La minaccia delle cellule silenti - Oltre il portellone lo sguardo si perde in una distesa di verde, eredità di un inverno che in Iraq è stato piovosissimo. Colline coltivate, spighe di grano già alte e ...