Nuova Dacia Zen | arriva un suv elettrico come la nuova Duster?

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Vista la grande ascesa cheha visto negli ultimi anni, potrebbero aprirsi nuovi scenari in un futuro non poi così distante. Il marchio ha appena proposto la Spring e la terza generazione della. Nel breve termine, entro la fine dell’anno o al massimo entro il primo semestre 2025, assisteremo al lancio della Bigster e della media di segmento C. Seguiranno poi i restyling di Sandero e Jogger, entro i primi mesi del 2026. Da lì in poi, se il successo del marchio manterrà il trend attuale, potremmo aspettarci nuove sorprese. Tra queste potrebbe esserci un nuovo modello, magari, per poter conquistare nuovi segmento di clientela.Zen, il futuro suvdel marchio romeno?Stiamo pensando ad un suv di segmento C, di medie dimensioni, da proporre solo a batterie, quando ...

