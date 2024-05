Nuoto - Paltrinieri | Doping degli atleti cinesi? Vicenda grave e inconcepibile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 8 maggio 2024) “Ho letto quello che è successo. Per me non va bene, è abbastanzanon poter venire a sapere le cose quando succedono. Noi siamo in mano alla Wada e quindi almeno la trasparenza ci spetta: credo sia stato questo lo scandalo più grosso, aver scoperto dopo quasi tre anni che molti nuotatorierano stati trovati positivi al”. Così Gregorio, commentando il caso dei 23 nuotatoritrovati positivi alla trimetazidina a inizio 2021 e non squalificati dall’agenzia mondiale anti. “Ho sempre gareggiato per me stesso, ma quando ero piccolo vedevo i grandi campioni ed erano loro a ispirarmi: quindi oggi capisco l’importanza del ruolo che rivesto e il fatto che sono un esempio per tanti bambini. Lo sport italiano trascina ...