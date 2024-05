Non solo performance finanziarie | ecco perché i criteri ESG sono importanti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Fino a qualche anno fa, le imprese potevano dimostrare la propria forza e la propria solidità attraverso le. Oggi si tende a chiedere che a queste, che rimangono ancora di fondamentale importanza, si affianchino altri dati. Per risultare credibili e attrarre finanziatori e investitori, le imprese devono ora mettere in atto strategie che le portino ad avere un impatto positivo sull’ambiente e sulla società. Tale impatto può essere valutato attraverso l’analisi deiESG (Environmental, Social, Governance), i quali consentono di misurare il livello di sostenibilità aziendale e la sua aderenza agli standard. Per alcune aziende, l’analisi di talinon è opzionale, ma obbligatoria, in quanto fondamentale per la redazione del bilancio di sostenibilità. Con l’introduzione della direttiva ...