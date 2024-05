No - il governo Meloni non ha abolito la povertà Ma in un anno l’ha ridott - a differenza di Gigino e Giuseppi

Alla luce dell’escalation della crisi in Medio Oriente e dell’attacco dell’ Iran a Israele , sono stati fitti, nella notte, i contatti, fra la premier Giorgia Meloni e esponenti di governo, in particolare con il ministro degli Esteri Antonio Tajani , ...

Tajani “Voto europee non avrà effetti sul governo” - Tajani “Voto europee non avrà effetti sul governo” - ROMA (ITALPRESS) – “Il voto europeo non avrà effetti sul governo. Non sarà una rivoluzione per il centrodestra e per la politica italiana. Confermerà la forza della nostra coalizione, e se ci sarà un ...

Valditara fanalino di coda nella fiducia ai ministri: solo il 18% degli italiani lo approva. Sondaggio NOTO - Valditara fanalino di coda nella fiducia ai ministri: solo il 18% degli italiani lo approva. Sondaggio NOTO - Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara si posiziona all'ultimo posto nella classifica di gradimento dei ministri del governo, secondo un sondaggio condotto dall'Istituto demoscop ...

Agroalimentare: il 10% dell'export europeo è italiano. Cibus si apre con i ministri Urso e Lollobrigida - Agroalimentare: il 10% dell'export europeo è italiano. Cibus si apre con i ministri Urso e Lollobrigida - Gli esponenti del governo hanno tagliato il nastro della manifestazione di riferimento dell’agroalimentare Made in Italy dopo essere intervenuti al convegno inaugurale "Dinamiche competitive ...