Nel cuore di Tafza e la sua comunità | la reporter della Farmacia sociale Salvo D’Acquisto racconta come questo viaggio le ha arricchito l’anima

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Fiumicino, 8 maggio 2024 – Uno di quei viaggi che ti cambiano la vita, che ti riempiono ile ti arricchiscono: Manila Colasanti è rientrata dalin Marocco e ha portato con sé tutto quello che questa esperienza le ha lasciato nel profondo. “Averla avuta– spiega il dott. Marco Tortorici – ci ha permesso di rimanere aggiornati con la pubblicazione di post sulla pagina Facebookper farci vedere, attraverso i suoi occhi, quello che ha visto e documentando cosa è stato realizzato, con il nostro supporto nel villaggio Berbero di. “Famiglie intere che hanno visto la vera sofferenza, che in un secondo hanno perso tutto. Ma nonostante tutto non hanno mai ...

Il museo del calcio Andrea Fortunato : “Un viaggio nel cuore della passione mondiale” . Visitabile al pubblico e appassionati di calcio Il calcio è più di uno sport, è una passione che unisce milioni di persone in tutto il mondo. Per celebrare ...

Il calcio è più di uno sport , è una passione che unisce milioni di persone in tutto il mondo . Per celebrare questa passione unica e irripetibile, il Museo del calcio a S.Maria di Castellabate (SA), gestito con cura dalla Fondazione Fioravante ...

World of Warcraft: Dragonflight, disponibile Cuore Oscuro, l'ultimo aggiornamento - World of Warcraft: Dragonflight, disponibile cuore Oscuro, l'ultimo aggiornamento - Disponibile cuore Oscuro, l'ultimo aggiornamento di World of Warcraft: Dragonflight prima dell'arrivo della Saga dell'Anima del Mondo.

Che succederebbe se cadessimo in un buco nero Ecco le video-simulazioni della NASA - Che succederebbe se cadessimo in un buco nero Ecco le video-simulazioni della NASA - Vi siete mai chiesti cosa succederebbe se foste così sfortunati da cadere in un buco nero La NASA ha la risposta che fa per voi, e per renderla fruibile al massimo l’ha trasformata in un paio di vide ...

Il vignaiolo si racconta. Ai Quattro Calici un viaggio nei sapori insieme a Cantina Marilina - Il vignaiolo si racconta. Ai Quattro Calici un viaggio nei sapori insieme a Cantina Marilina - nel cuore di Messina; Marilina segue con professionalità e determinazione l’azienda di famiglia che produce vini dalla forte identità. Dal loro genio creativo è nato un evento che ha permesso ai ...