Musica e sicurezza - l’Eurovision dei contrasti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) MALMÖ (Svezia) Ieri era difficile conciliare la sfrontatezza da hit parade del finlandese Teemu Keisteri, pardon Windows95man, osannato da una Malmö Arena in tumulto per il suo disinibito set vedo non vedo assieme al connazionale Henri Piispanen e la “o” cuoriforme di “Eurovision” trasformata in quella di “Genocide” che campeggiava sullo striscione srotolato per tutto il giorno alla Stazione centrale della terza città svedese da sette attivisti con la keifa tenuti bonariamente sotto controllo da una ventina poliziotti per protestare contro la presenza in gara di Israele. Ma questa per la più colossale kermessele televisiva al mondo – condotta da Malin Åkerman e Petra Mede – è un’edizione di, con i paesi nordici irrigiditi su una questione palestinese che ha spinto addirittura Spotify, fiutata l’aria che si respira qui al Nord, a ...