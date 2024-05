Roma, 8 mag. (Adnkronos) - domani alle 11 il Partito Democratico si ritroverà in Via Caetani per il 46° anniversario della morte di Aldo Moro . La delegazione Pd, guidata dalla segretaria Elly Schlein , sarà composta da Chiara Braga, Graziano Delrio, ...

Moro: domani delegazione Pd con Schlein in via Caetani - moro: domani delegazione Pd con Schlein in via Caetani - Roma, 8 mag. (Adnkronos) - domani alle 11 il Partito Democratico si ritroverà in Via Caetani per il 46° anniversario della morte di Aldo moro. La delegazione Pd, guidata dalla segretaria Elly Schlein, ...

La destra fa quadrato attorno a Toti: è giusto che non si dimetta Segui la diretta con Peter Gomez - La destra fa quadrato attorno a Toti: è giusto che non si dimetta Segui la diretta con Peter Gomez - Roma, 8 mag. (Adnkronos) - domani alle 11 il Partito Democratico si ritroverà in Via Caetani per il 46° anniversario della morte di Aldo moro. La delegazione Pd, guidata dalla segretaria Elly Schlein, ...

Tassone: “Domani il ricordo degli uomini uccisi dalle brigate rosse” - Tassone: “domani il ricordo degli uomini uccisi dalle brigate rosse” - Il 9 maggio nella Chiesa di S.Nicola di Catanzaro alle ore 11 ci raccoglieremo in preghiera per ricordare Aldo moro, Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Ravera, Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino ...