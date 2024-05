Modello 730 - detrazione al 19% dei premi delle assicurazioni Limiti e regole previste

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Anche i costi sostenuti per pagare l’assicurazione possono essere portati innella dichiarazione dei redditi. Le spese relative alle polizze assicurative, infatti, possono essere inserite all’interno del730 e, nella misura del 19%, sono detraibili dall’IRPEF. Entrando un po’ più nel dettaglio, le agevolazioni spettano per leche prevedono il rischio di morte o invalidità permanente non inferiore al 5%, indipendentemente dalla causa che abbia provocato il decesso o l’infortuni, o di non autosufficienza nel normale compimento degli atti quotidiani. È importante, però, che la compagnia assicuratrice non abbia la possibilità di recedere dal contratto. All’interno del730 queste detrazioni devono essere inserite all’interno dei righi da E1 a E10. Ma entriamo nel dettaglio e ...