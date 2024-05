Matteo Falcinelli, dipartimento Stato Usa: "Riconosciamo preoccupazioni Italia" - matteo falcinelli, dipartimento Stato Usa: "Riconosciamo preoccupazioni Italia" - "Noi riconosciamo le preoccupazioni sollevate dal governo italiano e dalla famiglia falcinelli riguardo alle circostanze dell'arresto di matteo falcinelli a Miami". E' quanto dichiarano all'Adnkronos ...

Madre getta il figlio di 6 anni disabile in un fiume, muore sbranato dai coccodrilli. Il marito: «Buttalo via» - Madre getta il figlio di 6 anni disabile in un fiume, muore sbranato dai coccodrilli. Il marito: «Buttalo via» - In India Savitri Kumar, una mamma di un bambino disabile di 6 anni, ha gettato dopo un'accesa discussione con il marito Ravi Kumar, il figlio in ...

