Massimiliano Polacco | Ospitalità - serietà e onestà Ecco le tre parole d’ordine per un turismo d’eccellenza

(Di mercoledì 8 maggio 2024), direttore di Confcommercio Marche e membro della giunta camerale con delega al, alla fine di aprile avete realizzato la quarta edizione degli Stati generali del, puntando sullo slogan "Ambasciatori dei valori della regione", a testimonianza della forte vicinanza al territorio. Che cosa è emerso? "Che dobbiamo spingere sui valori marchigiani, propri dei nostri imprenditori: l’, la, l’e tutte quelle qualità che ci caratterizzano e si traducono nella formula integrata di accoglienza che proponiamo ai turisti nazionali e internazionali che arrivano nella nostra regione. Puntiamo su questi valori per incrementare i flussi". Due domande in una: che cosa cercano i turisti che vengono nelle Marche e chi sono? ...

Polonia secondo mercato turistico per Rimini: nel 2023 presenze +45,7% - Polonia secondo mercato turistico per Rimini: nel 2023 presenze +45,7% - Il sindaco Jamil Sadegholvaad ha incontrato il giornalista di Forbes Polonia Jan Bolanowski, in questi giorni a Rimini alla scoperta della città. Quello polacco è il secondo mercato straniero di rifer ...

Il turismo riparte di slancio dopo un super inizio d'anno - Il turismo riparte di slancio dopo un super inizio d'anno - Il presidente della Regione Fedriga e l'assessore regionale alle attività produttive e al turismo Bini hanno presentato a Trieste ... Germania, Stati Uniti e Polonia. Un quadro incoraggiante per ...

"Più eventi collaterali per attrarre i ragazzi" - "Più eventi collaterali per attrarre i ragazzi" - Il direttore di Confcommercio Marche Centrali, Massimiliano polacco, suggerisce un coinvolgimento maggiore dei giovani e possibili cambiamenti per la fiera di San Ciriaco a partire dal 2025, puntando ...