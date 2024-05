M O - ripresi i colloqui al Cairo

(Di mercoledì 8 maggio 2024) 11.54i negoziati alsul conflitto in Medio Oriente, "con tutte le parti presenti", riferiscono media egiziani: Qatar, Egitto, Israele, Hamas e Usa. Obiettivo, il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. Intanto i miliziani di Hamas e le forze israeliane combattono a est di Rafah, ha reso noto Hamas ripreso da media internazionali. Le Idf hanno vietato i lavori agricoli vicino alla barriera di sicurezza, da 0 a 4 km dal confine. Combattimenti anche nel centro della Striscia, raid al Nord.

