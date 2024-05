L’Ue ha deciso di usare i profitti degli asset finanziari russi per aiutare l’Ucraina a difendersi

(Di mercoledì 8 maggio 2024) L’Unione europea ha raggiunto un accordo sull’usodei benicongelati per gli aiuti militari al. Il novanta per cento dei fondi derivanti dai frozen, per un valore di circa a tre miliardi di euro annui, sarà destinato all’invio di armi a Kyjiv. Il testo andrà ancora definito in tutti i dettagli, ma nel corso della riunione Coreper II, i Rappresentanti dei Ventisette hanno trovato l’intesa di principio. Gli Stati Uniti avevano spinto per una manovra più radicale, per cui i beni congelati sarebbero dovuti essere confiscati nella loro interezza. L’Unione europea ha però rifiutato l’ipotesi per paura di possibili ripercussioni legali e fiscali da Mosca. Dopo una riunione di undici ore, i rappresentanti del Belgio hanno ...

