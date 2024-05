Lotta Contro il Lavoro Nero - Sospese 6 Attività nella Riviera Abruzzese

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Teramo - Nel fervore dell'inizio della stagione estiva, la Guardia di Finanza di Giulianova ha svelato un quadro inquietante durante illi svolti dal 25 maggio al 1 giugno lungo la costa: 15 lavoratori irregolari scoperti e seiin diverse località, tra cui Alba Adriatica, Martinsicuro e Notaresco. I finanzieri della Compagnia di Giulianova hanno indagato su bar, ristoranti e stabilimenti balneari, punti di riferimento per i turisti durante il recente lungo ponte festivo. I risultati hanno rivelato una realtà preoccupante: lavoratori impiegati "in", privi di alcuna tutela previdenziale o assicurativa, sfruttati senza alcuna forma di regolarizzazione. Ad Alba Adriatica, un bar-pasticceria è stato scoperto ad impiegare tre lavoratori senza alcun tipo di assunzione, ...

Kate Middleton, la cura rivoluzionaria per il cancro arriva dal Giappone: ecco in cosa consiste e perché possono farla tutti - Kate Middleton, la cura rivoluzionaria per il cancro arriva dal Giappone: ecco in cosa consiste e perché possono farla tutti - Nella sua lotta contro la terribile malattia Kate Middleton sta seguendo una popolare cura giapponese alla portata di tutti.

CONNUBIO TRA NATURA E CERASUOLO D’ABRUZZO NELLA RISERVA REGIONALE DI POLLUTRI - CONNUBIO TRA NATURA E CERASUOLO D’ABRUZZO NELLA RISERVA REGIONALE DI POLLUTRI - POLLUTRI – Si terrà sabato 11 maggio 2024, nella Riserva Naturale Regionale Bosco di Don Venanzio a Pollutri (Chieti), la seconda edizione di Naturalmente Rosa, evento dedicato alla promozione e cono ...

Sulle tracce di Napoleone in Abruzzo - Sulle tracce di Napoleone in Abruzzo - "Ei fu". Così inizia la celebre ode di Manzoni, scritta di getto alla notizia dell'improvvisa morte di Napoleone Bonaparte il 5 maggio 1821.