LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | i fuggitivi iniziano a crederci

(Di mercoledì 8 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE 17.02 Non guadagna nulla il gruppo maglia rosa. Sempre 44?. Incredibile come abbiano sbagliato i calcoli. Li hanno tenuti a bagnomaria per tantissimi chilometri intorno ai 50?…Ed ora rischiano seriamente la beffa. 17.01 10 km all’arrivo. 44? di vantaggio per i. Non è assolutamente facile andare a riprenderli…Anche perché, lo ripetiamo, la strada è in leggera discesa… 17.00 Anche De Marchi (Jayco-AlUla) dà una mano in testa al gruppo maglia rosa. 16.59 Se iarrivassero, il più veloce è Thomas, ma attenzione a Valgren che è il più vincente. 16.59 Arriva davanti un uomo della Soudal. Ma Andrea Pietrobon (Team Polti Kometa), Enzo Paleni (Groupama – FDJ), Benjamin Thomas (Cofidis) e Michael Valgren (EF Education – EasyPost) mantengono 49? a ...