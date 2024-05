LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | gruppo già in forte rimonta

(Di mercoledì 8 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE 14.07 Alpecin – Deceuninck in forze in testa al, con la squadra di Tim Merlier che ha accelerato in salita per mettere in difficoltà quei corridori che già ieri si sono staccati, leggasi Fabio Jakobsen.però per ora nessuno si è staccato. 14.05 Un’immagine della meravigliosa costa ligure, in una giornata meteorologicamente invidiabile fino a questo momento. 145 KM 4? ? < 25’’ < ??? @simongeschke (COF)@LewisAskey (GFC)@mattia bais (PTK) Manuele Tarozzi (VBF)#dItalia pic.twitter.com/GuJwudnn2u —(@ditalia) May 8,14.03 Non sembrano crederci molto i quattro davanti, con il plotone che è ad appena 20?, e tra poco potrebbe ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE 14.52 Anche Fernando Gaviria (Movistar) si stacca dal gruppo , per sua fortuna mancano soltanto 500 metri al GPM per il gruppo . 14.51 Intanto mancano 100 chilometri al tragiardo! 14.50 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE 15.17 Intanto si rivede in gruppo anche Fernando Gaviria (Movistar), che è rientrato senza problemi. 15.15 Problemi al cambio per Lewis Askey (Groupama-FDJ), che perde così le ruote ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE 15.40 Cade di nuovo Biniam Girmay, stavolta sul fianco sinistro. E ora scuote la testa, probabilmente arriverà il ritiro per lui. 15.39 Intanto in avanti da registrare che Lilian ...

LIVE Giro d'Italia, quinta tappa da Genova a Lucca: 4 in testa, gruppo a 1'27" - LIVE Giro d'Italia, quinta tappa da Genova a Lucca: 4 in testa, gruppo a 1'27" - Quinta tappa del Giro d’Italia. Oggi, mercoledì 8 maggio, i velocisti hanno una terza possibilità. Si parte (ore 13) da Genova e si arriva in Toscana, a Lucca. Un percorso di 178 chilometri… Leggi ...

ULTIME DA TRIGORIA – Rifinitura in corso, Dybala è in gruppo. Nel pomeriggio la partenza per Leverkusen, poi De Rossi in conferenza - ULTIME DA TRIGORIA – Rifinitura in corso, Dybala è in gruppo. Nel pomeriggio la partenza per Leverkusen, poi De Rossi in conferenza - In mattinata inizierà il mini-ritiro in vista di Bayer Leverkusen e Atalanta, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. La squadra si ritroverà a Trigoria prima delle 10 per svolgere la seduta di rifin ...

In diretta su Twitch a partire dalle 19: come seguirci - In diretta su Twitch a partire dalle 19: come seguirci - Segui PianetaLecce su Twitch per restare aggiornato sull'Unione Sportiva Lecce. Con Amazon Prime l'abbonamento è gratuito.