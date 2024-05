LIVE – Darderi-Shapovalov 0-0 - primo turno Internazionali d’Italia 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildegli(terra battuta). L’azzurro è reduce dalla buona semifinale ottenuta al Challenger di Cagliari, in cui si è arreso soltanto di fronte al futuro vincitore: l’argentino Mariano Navone. L’urna capitolina gli ha riservato l’estroso canadese, scivolato fuori dalla top cento per via degli infortuni ed entrato in gara grazie al ranking protetto. I due quest’anno si sono già incontrati al debutto in un appuntamento ‘Mille’. È successo in quel di Miami, con il nordamericano che ha prevalso faticosamente in tre set. Non a caso sarà proprioa partire leggermente favorito secondo le quote dei ...