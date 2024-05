Lite tra le star tv Tiepida difesa di Mentana dai vertici de La 7 Lui abbozza - la Gruber no…

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 8 maggio 2024) “La7 sta conseguendo ottimi risultati grazie al contributo di tutti e ad un prezioso lavoro di squadra. Per questo è fondamentale che non venga mai a mancare il rispetto reciproco. Così come è fondamentale che non manchi il rispetto verso un’azienda che ha nei suoi valori fondanti la libertà di espressione e l’autonomia responsabile dei suoi conduttori e giornalisti”. Con unanota l’editore di La7, sullo scontro tra Enricoe Lilli, ha fatto seguito alla richiesta di “chiarimenti” fatta dal direttore del Tg, dopo l’incidente dell’altra sera, quando la conduttrice di “Otto e mezzo” aveva lamentato uno sforamento degli orari accusando il collega di “incontinenza”. La nota della tv, a chiusura del dissidio, parla di un’azienda “che ha saputo negli anni mantenere e ampliare il livello di occupazione, risanarsi ...