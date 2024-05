L’Inps nega la Naspi ai detenuti disoccupati | basta con questa insopportabile discriminazione

(Di mercoledì 8 maggio 2024) di Silvia Gariboldi * e Ivan Lembo** Garantire la dignità del lavoro delle persone detenute, sia che questo si realizzi alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria sia che venga svolto per aziende esterne. Favorire la piena attuazione dell’art. 27 della Costituzione, che attribuisce alla pena una funzione rieducativa. Questi gli obiettivi che caratterizzano, da oltre 30 anni, l’azione della Cgil, sulle questioni che segnano la condizione delle persone ristrette. Inottica si inserisce la vertenza che da qualche anno il sindacato ha aperto nei confronti delche, a partire dal 2019,il riconoscimento dellaaiche prestano attività lavorativa per l’amministrazione penitenziaria. Due recenti sentenze del Tribunale di Milano dello scorso mese di aprile (n. 1335/2024 ...

Assegno di inclusione, i sistemi di Inps e Asst non si 'parlano': così in Lombardia restano esclusi i più fragili tra i poveri - ...sociosanitario che lo ha in carico attesti tutto all' Inps , e in ... e in caso contrario la domanda rimane bloccata e l'Assegno di ...(SerT) sono finiti in un limbo burocratico che nega loro il sussidio ...

La stima di Bankitalia: senza reddito di cittadinanza 1 milione di poveri in più - ...alla Camera sulla legge di bilancio ha riportato i dati dell'Inps,... "L'introduzione del reddito di cittadinanza è stata una tappa ... che in ogni caso non nega che la nuova manovra potrebbe comunque ...