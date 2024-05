Linate sperimenta il Faceboarding | sarà possibile volare senza documenti

(Di mercoledì 8 maggio 2024) L’aeroporto milanese diha installato alcune interfacce per permettere ai passeggeri di imbarcarsi sugli aereiutilizzare i. Si tratta di una tecnologia chiamatae permette di farsi identificare tramite i propri tratti facciali. Non si tratta dell’iniziativa di una singola compagnia aerea. Tutte le aziende che vorranno implementare questo tipo di tecnologia nel proprio imbarco potranno sfruttare questi terminali. I passeggeri dovranno caricare il proprio documento sulla piattaforma dell’aeroporto tramite un’app oppure ai totem stessi delpresenti nello scalo di. In questo modo le telecamere potranno riconoscerne il viso e confermare la loro identitàla necessità di presentare i ...

