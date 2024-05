Lettere di Altiero Spinelli recuperate dai carabinieri e consegnate alla comunità europea

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Firenze, 8 maggio 2024 - Idei Nuclei di Tutela del patrimonio culturale di Firenze e Udine hanno consegnato 21di(1907-1986) - considerato tra i padri fondatori dell'Ue - all'Historical Archives of then Union che ha sede a Villa Salviati a Firenze. Presenti il direttore e i comandanti dei due reparti. A monte c'è un'indagine che ha fatto sequestrare questo gruppo didopo che al Nucleo fiorentino era arrivata la segnalazione di una vendita a aste on line di una rara lettera dattiloscritta con firma autografata dell'allora Ministro degli Affari Esteri, Aldo Moro, allo stesso, dell'1 agosto 1973. Gli archivi e i documenti degli enti pubblici sono soggetti a regime di demanio ...