Latina Teatro D’Annunzio si chiude la stagione teatrale - la Sindaca | Già a lavoro per il prossimo anno

(Di mercoledì 8 maggio 2024)– Con lo spettacolo “Il caso Jekyll” andato in scena aldomenica 5 maggio, si è chiusa la2023-2024 in abbonamento, organizzata dall’amministrazione comunale e dall’Atcl, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio. Restano tre eventi in programma, fuori abbonamento: due appuntamenti con Edoardo L'articolo Temporeale Quotidiano.

Latina – Ieri sera, con lo spettacolo “Aspettando Francesca”, andato in scena al D’Annunzio, la compagnia “Il Sorriso” ha raccolto 3.830 euro, interamente devoluti al Comune di Latina per contribuire alla riapertura del teatro Cafaro. Al termine ...

A breve l'isola ecologica di via Pepe entrerà in funzione: posizionati i compattatori e test in corso - ... di fronte al mare e di fianco al teatro d'Annunzio', riferendo delle prescrizioni fatte dalla soprintendenza per 'salvare', aveva aggiunto, 'impatto estetico di una scelta errata'. Prescrizioni che ...

Sport: a Latina il Premio Maurizio Maestrelli 2024 - La consegna è in programma il 13 maggio alle 18:30 al Teatro D'Annunzio. Tra i premiati, Demetrio Albertini e Alberto Rimedio. Ufficializzati dal comitato organizzatore presieduto da Giulio e Massimo Halasz i vincitori del premio Maurizio Maestrelli 2024,...