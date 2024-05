L’aquilone - vintage sempre attuale Quale scegliere e come costruirlo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Chi è stato bambino un tempo fatica a ritrovarsi nei giochi dei bimbi di oggi, spesso all’insegna dell’elettronica e della tecnologia. Ma c’è qualcosa che unisce passato e presente, tradizione e modernità: la passione per gli aquiloni, un passatempo che continua ad affascinare e a far divertire grandi e piccoli a prescindere dalle epoche. Perché piace Il volo delsimboleggia creatività, poesia, leggerezza. Consente di stare all’aria aperta e di mettere alla prova le proprie abilità. Bisogna dunque conoscere bene venti e correnti d’aria e saperle sfruttare al meglio, connettendosi con la natura e apprezzando l’ambiente circostante. Controllare un aquilone richiede abilità e pratica. La sfida di farlo volare e mantenerlo in aria può essere gratificante e coinvolgente e soprattutto non è quasi mai solitaria, anzi, si tratta di un’attività che può essere ...