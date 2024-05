L’accordo sull’orario Protesta al Tribunale | Modifiche unilaterali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Un accordo modificato unilateralmentedi lavoro, stipendi non adeguati al caro vita, salari accessori poco remunerativi e pagati anche a distanza di anni, buoni pasto fermi da vent’anni, problemi di sicurezza negli uffici, riqualificazioni mai ottenute, mancata formazione a fronte di continue riforme del comparto, mansioni elettorali sempre più complesse retribuite solo dopo anni, udienze che si protraggono oltre all’orario di lavoro, Fondo unico di amministrazione irrisorio, procedure sulle performance del personale inutili e farsesche. Sono i problemi, gli stessi da anni, che affliggono il personale amministrativo dele della Procura di Bergamo, che ha dato vita all’ennesima mobilitazione: oggi, dalle 11 alle 12, i dipendenti si ritrovano in presidio davanti alla sede della Prefettura, in via Tasso, insieme ai rappresentanti ...