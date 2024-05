La7, Fiorello insinua il dubbio su Mentana: "Vuole arrivare al Nove..." - La7, fiorello insinua il dubbio su Mentana: "Vuole arrivare al Nove..." - fiorello non si smentisce mai e ... “Mentana vuole sforare così tanto da superare l'8 e mezzo… e arrivare al Nove!”. Il riferimento è naturalmente all’ipotesi di un cambio di casacca per Enrico ...

Fiorello: «Mentana vuole sforare così tanto da superare l'8 e mezzo (e Lilli Gruber) e arrivare al Nove» - fiorello: «Mentana vuole sforare così tanto da superare l'8 e mezzo (e Lilli Gruber) e arrivare al Nove» - fiorello punzecchia Enrico Mentana nel morning show Viva Rai2!: «Vuole sforare così tanto da superare l'8 e mezzo (e Lilli Gruber) e arrivare al Nove».

Fiorello: “Mentana sfora così tanto per superare l’otto e mezzo e arrivare al Nove” - fiorello: “Mentana sfora così tanto per superare l’otto e mezzo e arrivare al Nove” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...